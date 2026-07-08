Найден способ предсказать развитие диабета за несколько лет до до его появления

Состав кишечной микробиоты — совокупности всех бактерий и микроорганизмов, живущих в кишечнике, — может служить предиктором сахарного диабета 2 типа за несколько лет до клинического появления болезни, — показало масштабное шведское исследование. Одна из находок неожиданна: бактерия, обычно считающаяся полезной, оказалась вредной при недостатке пищевых волокон. Работа опубликована в журнале Cell Reports Medicine.

Гаэль Тубон, постдок кафедры пищевых наук Технологического университета Чалмерса, и профессор Рикард Ландберг провели когортное исследование с участием 4 685 шведских взрослых. За ними наблюдали в среднем пять лет: за это время 383 человека заболели сахарным диабетом 2 типа.

Ученые проанализировали микробиом — образцы кала — в начале наблюдения и сравнили состав флоры у тех, кто заболел впоследствии, с теми, кто остался здоров. Выявлено девять видов бактерий, связанных с повышенным риском диабета.

Оказалось, высокое содержание Akkermansia muciniphila характерно для будущих диабетиков. Эта бактерия обычно ассоциируется с пользой для здоровья — она способствует укреплению кишечного барьера. Однако при низком потреблении пищевых волокон она переключается на разрушение защитного слоя слизи кишечника.

«Когда волокна мало, бактерия начинает поедать слизистую оболочку — это провоцирует воспаление и инсулинорезистентность», — объяснил Тубон.

Авторы не дают конкретных диетических рекомендаций, однако подчеркивают: результаты работы поддерживают уже существующие советы ВОЗ есть больше клетчатки — из овощей, бобовых, фруктов и цельнозерновых продуктов. В перспективе эти девять бактерий могут стать биомаркерами для ранней диагностики предиабета — наряду с традиционными факторами риска (ожирение, наследственность, уровень глюкозы).

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