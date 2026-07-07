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Наука

Ученые определили вероятное место перехода Ганнибала через Альпы

PNAS: путь армии Ганнибала через Альпы вычислили по энергозатратам слонов
Fratelli Alinari. Reddit

Ученые из Немецкого центра комплексных исследований биоразнообразия (iDiv) установили, что наиболее вероятным маршрутом перехода армии Ганнибала через Альпы в 218 году до нашей эры был перевал Коль-де-ла-Траверсетт. К такому выводу ученые пришли, применив биоэнергетические модели для оценки энергозатрат войска. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Во время похода армия Ганнибала насчитывала около 40 тысяч пехотинцев, 7 тысяч всадников и 37 боевых слонов. На протяжении веков историки спорили, каким именно альпийским перевалом воспользовался карфагенский полководец.

Авторы исследования впервые сравнили четыре наиболее вероятных маршрута, рассчитав энергозатраты всей армии с учетом рельефа местности. В основу модели легли данные о расходе энергии африканскими слонами при движении по местности с разным уклоном. Затем ученые экстраполировали эти показатели на условия альпийских перевалов и оценили общую энергетическую стоимость перехода для людей, лошадей и слонов.

Расчеты показали, что прохождение перевала Коль-де-ла-Траверсетт потребовало бы около 5,42 тераджоуля энергии — меньше, чем при использовании трех других рассматриваемых маршрутов. По сравнению с ними энергозатраты оказались ниже на 11-19 %, в том числе по сравнению с перевалом Коль-дю-Клапье, который ранее большинство исследователей считало наиболее вероятным.

По словам авторов, разработанная методика может применяться и для изучения других исторических походов. Сочетание биоэнергетических моделей, географических данных и информации о рельефе позволяет количественно оценивать различные сценарии там, где письменные источники остаются противоречивыми.

Ранее ученые установили, что боевые слоны Ганнибала могут оказаться правдой.

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