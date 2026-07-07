Россия представила уникальный модульный реактор для Арктики и Луны

В России разработаны малые ядерные реакторы для применения в Арктике и дальнем космосе. Об этом на форуме «Иннопром — 2026» сообщил генеральный директор научно-технической гильдии «Рубежи науки» Илья Чех, его слова приводит ТАСС.

По его словам, одним из проектов в настоящее время является разработка серийных модульных ядерных реакторов, которые «производятся в форм-факторе морского контейнера».

«Задача очень интересная — провести своеобразную революцию с относительно маленькими источниками ядерной энергии: 170 мегаватт электрической мощности, что в целом хватит небольшому городу, в том числе лунному», — отметил Чех.

Он добавил, что команда физиков уже спроектировала такой реактор, далее специалистам необходимо наладить серийное производство и выйти на производство одного реактора в день. Чех подчеркнул, что эти агрегаты можно использовать для отправки на Луну, орбиту, исследования Арктики и дальних месторождений, в том числе в сотрудничестве и с Китаем и США в области освоения дальнего космоса.

Чех выразил уверенность в том, что Россия будет первой страной, построившей малый модульный реактор. Кроме того, в настоящее время у проекта есть уже есть заинтересованные инвесторы и партнеры, которые готовы вкладывать деньги в разработку.

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