Названа неочевидная причина проблем с эрекцией у мужчин

Употребление кофе во второй половине дня может быть связано не только с нарушением сна, но и с повышенным риском эректильной дисфункции. Об этом сообщил доктор медицинских наук, уролог-андролог Александр Лубенников в Telegtam-канале.

По словам специалиста, основанием для такого вывода стали результаты 10-летнего американского исследования, в котором изучалось влияние времени употребления кофе на здоровье. Ученые обнаружили, что у людей, выпивавших кофе преимущественно утром, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был ниже. В то же время привычка пить кофе в течение дня или вечером ассоциировалась с более высоким риском таких заболеваний.

Как пояснил врач, эта связь может быть важна и для мужского здоровья. Эрекция напрямую зависит от нормального кровотока, а нарушения работы сосудов считаются одной из основных причин развития эректильной дисфункции. Поэтому любые факторы, повышающие риск сердечно-сосудистых заболеваний, потенциально могут негативно сказаться и на потенции.

Лубенников отметил, что безопасной для большинства здоровых взрослых считается суточная доза кофеина до 400 миллиграммов. Это примерно соответствует двум чашкам капучино объемом около 300 миллилитров, хотя точное содержание кофеина зависит от сорта кофе и способа приготовления.

По мнению врача, чтобы снизить возможные риски, кофе лучше употреблять в первой половине дня — желательно до полудня. Такой режим также помогает избежать нарушений сна, которые сами по себе могут ухудшать состояние сердечно-сосудистой системы и негативно влиять на гормональный фон и сексуальное здоровье.

При этом специалист подчеркнул, что выявленная связь не означает, что именно вечерний кофе напрямую вызывает эректильную дисфункцию. Однако людям с заболеваниями сердца, сосудов или уже имеющимися проблемами с потенцией стоит внимательнее относиться не только к количеству, но и ко времени употребления кофеина.

Ранее ученые назвали методы лечения импотенции без «Виагры».