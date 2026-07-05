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Наука

У увлечения видеоиграми обнаружили неожиданную пользу для здоровья

Acta Psychologica: видеоигры улучшают память и скорость обработки информации
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Видеоигры дают небольшой, но воспроизводимый прирост когнитивных способностей — прежде всего рабочей памяти. К такому выводу пришла междунардная команда ученых, проведя метаанализ 133 независимых исследований с суммарной выборкой 14 245 участников. Работа опубликована в журнале Acta Psychologica.

Рабочая память — это способность мозга удерживать небольшой объем информации прямо сейчас и оперировать ею: например, запоминать номер телефона, пока ищешь, куда его записать. Рубэй Чжао из Шанхайского педагогического университета с коллегами проанализировали три типа исследований: корреляционные (сравнение геймеров и негеймеров по анкетам), сравнительные (прямые тесты геймеров против контрольной группы) и экспериментальные (людей специально просили играть несколько недель, а затем тестировали).

Опытные геймеры при прямом сравнении опережали негеймеров по широкому кругу показателей: пространственному мышлению (умению мысленно вращать объекты), зрительному вниманию и способности переключаться между задачами. В экспериментальных исследованиях — самых строгих по методологии — подтвержденным выигрышем оказалась именно рабочая память.

Авторы объясняют эффект нейропластичностью — способностью мозга перестраивать нервные связи под влиянием нового опыта. Виртуальные пространства, требующие ориентации и навигации, нагружают те же структуры мозга, что и реальное перемещение. Постоянные награды внутри игры — завершенный уровень, найденный предмет — вызывают выброс дофамина: нейромедиатора, укрепляющего следы памяти. Жанр игры, пол и возраст участников не влияли на величину эффекта.

Ранее нейробиологи нашли в мозге человека встроенный «фильтр» негативных слов.

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