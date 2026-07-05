Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Наука

Врач рассказала, почему у горожан на природе может возникнуть мигрень

Врач Романюк: влажность и ветер могут вызвать мигрень у горожан на природе
Shutterstock

Городские жители более восприимчивы к изменениям погодных условий, чем сельские, поэтому даже сильный ветер, дождь и изменение уровня влажности могут стать провокаторами мигренозного приступа. Об этом «Газете.Ru» рассказала Валентина Романюк, врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

Эксперт отметила, что горожане ведут малоподвижный образ жизни чаще, чем сельское население, что ослабляет естественные адаптационные механизмы организма и повышает риск метеозависимости.

«На природе резкие изменения усиливают эффект: барорецепторы – своеобразные датчики давления в сосудах шеи и головы – реагируют на атмосферное давление, вызывая спазм сосудов мозга. Исследования показывают: падение давления на 10 мм рт. ст. за часы повышает риск мигрени в два-три раза», – объяснила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Одним из неблагоприятных сценариев врач назвала пребывание на улице при смене прохладного утра на жаркий день. Жара (более 30°C) сама по себе расширяет сосуды, усиливая пульсацию, а перепады температуры усугубляют нагрузку.

«У 40% людей с мигренью температурный скачок до +5°C за день вызывает приступ», – уточнила медик.

Романюк дополнительно отметила, что высокая влажность воздуха (более 70%) мешает теплоотдаче организма, провоцируя обезвоживание и гипоксию мозга. По этой причине на озере или в лесу после дождя риск мигрени возрастает – вблизи воды и под кронами деревьев сырость сохраняется дольше, чем на открытых местах.

«Порывы ветра более 5 м/с также сушат слизистые и раздражают тройничный нерв, который играет ключевую роль в развитии мигрени», – предупредила невролог.

Ранее врач объяснила, как ботокс может помочь при мигрени.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как уволить сотрудника на испытательном сроке, чтобы не встретиться в суде
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!