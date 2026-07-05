Врач рассказала, почему у горожан на природе может возникнуть мигрень

Врач Романюк: влажность и ветер могут вызвать мигрень у горожан на природе

Городские жители более восприимчивы к изменениям погодных условий, чем сельские, поэтому даже сильный ветер, дождь и изменение уровня влажности могут стать провокаторами мигренозного приступа. Об этом «Газете.Ru» рассказала Валентина Романюк, врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

Эксперт отметила, что горожане ведут малоподвижный образ жизни чаще, чем сельское население, что ослабляет естественные адаптационные механизмы организма и повышает риск метеозависимости.

«На природе резкие изменения усиливают эффект: барорецепторы – своеобразные датчики давления в сосудах шеи и головы – реагируют на атмосферное давление, вызывая спазм сосудов мозга. Исследования показывают: падение давления на 10 мм рт. ст. за часы повышает риск мигрени в два-три раза», – объяснила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Одним из неблагоприятных сценариев врач назвала пребывание на улице при смене прохладного утра на жаркий день. Жара (более 30°C) сама по себе расширяет сосуды, усиливая пульсацию, а перепады температуры усугубляют нагрузку.

«У 40% людей с мигренью температурный скачок до +5°C за день вызывает приступ», – уточнила медик.

Романюк дополнительно отметила, что высокая влажность воздуха (более 70%) мешает теплоотдаче организма, провоцируя обезвоживание и гипоксию мозга. По этой причине на озере или в лесу после дождя риск мигрени возрастает – вблизи воды и под кронами деревьев сырость сохраняется дольше, чем на открытых местах.

«Порывы ветра более 5 м/с также сушат слизистые и раздражают тройничный нерв, который играет ключевую роль в развитии мигрени», – предупредила невролог.

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