Сможет ли Россия первой в мире клонировать мамонта, рассказал ученый

Стать первой в рождении мамонта восстановленного России будет крайне тяжело, рассказал «Газете.Ru» научный руководитель Лаборатории палеогеномики Европейского университета в Санкт-Петербурге Артем Недолужко.

«Все необходимые данные и технологии для выращивания эмбрионов уже существуют, но России не хватает финансирования и профильных специалистов. Пока наиболее реалистичный вариант — международное сотрудничество, которое будет выгодно для России: она сможет догнать мировых лидеров в этой области», — считает Недолужко.

Местом, на базе которого можно реализовать международное сотрудничество, может стать Всемирный центр мамонта. Его строительство намечено на 2027 год, проект реализован в рамках десятилетия науки и технологий, учрежденного президентом РФ. Цель проекта — создание интеграционной модели, соединяющей науку, образование, культуру и туризм для развития Арктики.

Еще одна проблема заключается в том, что получить настоящий клон мамонта пока невозможно из-за отсутствия нужных материалов, а именно живой соматической клетки мамонта.

«Создание клона будет возможно лишь в том случае, когда будет действительно найдена живая клетка. А это не только генетический материал, но и то его окружение, в которое он упакован. Основная проблема — отсутствие подходящих образцов для поиска живых клеток. Вероятно, найти такие клетки в настоящее время невозможно. Хотя некоторые эксперименты показали, что бактериальные клетки и даже клетки простейших эукариот можно восстановить из вечной мерзлоты, с мамонтами это пока не представляется возможным. Поэтому пока единственный вариант восстановить мамонта — геномное редактирование. Но тогда мы получим не настоящего мамонта, а отредактированного слона», — рассказал Недолужко.

Ранее российские ученые научились создавать живые клеточные конструкции заданной формы.