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Наука

Бег может менять работу мозга, выяснили учеыне

Brain Med: бег может реорганизовать работу нервной системы
Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университетского колледжа Корка выяснили, что регулярный бег изменяет состав кишечной микрофлоры и связанные с ней химические сигналы, которые могут влиять на работу гиппокампа — области мозга, отвечающей за память. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain Medicine.

Исследователи изучили взрослых крыс, которым на восемь недель предоставили свободный доступ к беговому колесу. За это время животные в среднем пробегали около 5,3 километра в день.

Анализ показал, что физическая активность изменила состав кишечной микробиоты. В частности, снизилось количество бактерий родов Alistipes и Clostridium, участвующих в обмене триптофана — аминокислоты, из которой образуются вещества, влияющие на работу нервной системы.

Изменения обнаружили не только в кишечнике, но и в крови. Из сотен исследованных соединений изменились лишь семь, включая один из продуктов распада серотонина. Наиболее заметные изменения в мозге были связаны с рецептором, воспринимающим химические сигналы, связанные с обменом триптофана: после периода тренировок его активность снизилась. При этом соседняя область гиппокампа, больше связанная с эмоциональной регуляцией, осталась практически без изменений.

Авторы отмечают, что снижение или изменение уровня определенных веществ в нервной системе не означает угрозы для когнитивных функций, а указывает на то, что бег «реорганизует» химическую сеть. Результаты согласуются с предыдущими исследованиями, связывавшими физическую активность с улучшением памяти и последующим увеличением объема гиппокампа.

При этом исследование имеет ограничения. Эксперименты проводились только на самцах крыс, ученые не оценивали изменения памяти с помощью поведенческих тестов, а некоторые обнаруженные соединения требуют дополнительного подтверждения. Поэтому говорить о таком же механизме у человека пока преждевременно.

Ранее ученые выяснили, что младенцы рождаются с нейронными основами для математики.

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