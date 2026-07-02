Китай успешно запустил спутник для мониторинга океанической среды

Китайский спутник наблюдения за океанами Haiyang-2E успешно вышел на орбиту

В Китае осуществлен успешный запуск спутника, предназначенного для наблюдения за океанами. Об этом, ссылаясь на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники (CASC), сообщает ТАСС.

Трехступенчатая ракета-носитель CZ-4B (Long March-4B) стартовала с расположенного в автономном районе Внутренняя Монголия космодрома Цзюцюань. Она вывела на солнечно-синхронную орбиту спутник Haiyang-2E, с помощью которого будет проводиться мониторинг океанической среды.

3 апреля сообщалось, что запуск китайской тяжелой ракеты Tianlong-3 на жидком топливе, которую позиционируют как аналог американской Falcon 9, завершился провалом. В ходе старта с космодрома Цзюцюань возникла неисправность, которая и стала причиной неудачного запуска.

1 апреля глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Российская академия наук (РАН) одобрила концепт создания российского сегмента Международной научной лунной станции с Китаем.

Ранее в Китае рассказали о создании космического корабля для полетов на Луну.