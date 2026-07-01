Два человека впали в кому после инъекций для похудения в Нидерландах

NLTimes: в Нидерландах два человека впали в кому после поддельного «Оземпика

В Нидерландах два человека впали в кому после использования поддельных препаратов для снижения веса, приобретенных через интернет. После этих случаев врачи, больницы и органы здравоохранения выпустили экстренное предупреждение о рисках покупки подобных средств у нелегальных продавцов. Об этом сообщает издание NL Times.

Один из пострадавших — 54-летний мужчина, который ранее получал рецептурные препараты для лечения ожирения, но из-за их дефицита заказал аналог в интернете. Второй пациенткой стала 47-летняя женщина. После самостоятельного введения препарата оба потеряли сознание и были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Лабораторный анализ показал, что содержимое шприц-ручек не соответствовало заявленному составу. Вместо препаратов на основе семаглутида в них находился инсулин. Для людей, не страдающих сахарным диабетом, введение высокой дозы инсулина может вызвать тяжелую гипогликемию — резкое снижение уровня глюкозы в крови. Это состояние способно привести к судорогам, коме, необратимому повреждению головного мозга и даже смерти без своевременной медицинской помощи.

По данным Национального информационного центра по ядам Нидерландов (NVIC), число случаев отравления инъекционными препаратами для похудения за последний год почти удвоилось и достигло 149. Специалисты связывают это с высоким спросом на препараты класса агонистов рецепторов ГПП-1, включая семаглутид, и их периодическим дефицитом.

Врачи и Инспекция здравоохранения и социального обеспечения Нидерландов (IGJ) призывают не покупать инъекционные препараты для похудения в интернет-магазинах, социальных сетях и на торговых площадках. Они напоминают, что оригинальные лекарства отпускаются только по рецепту и должны приобретаться исключительно через лицензированные аптеки. Медики также рекомендуют обращать внимание на признаки подделки, включая ошибки на упаковке, несоответствие серийных номеров и некачественную маркировку.

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