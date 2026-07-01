Назван витамин, дефицит которого ухудшает работу мозга у пожилых

У пожилых людей с низким уровнем витамина С в плазме крови оказался меньше объем серого вещества мозга и ослаблена связность в сети пассивного режима работы — ключевой нейронной сети, связанной с памятью и вниманием. Такую закономерность японские ученые обнаружили у 2044 участников в исследовании, опубликованном в PLOS One.

Харука Нагая из Университета Хиросаки и коллеги проанализировали МРТ-снимки мозга и уровень витамина С в плазме крови у 2044 японцев старше 64 лет. Принципиальная особенность работы — прямое измерение витамина С из образцов крови, а не оценка потребления через пищевые опросники: такой подход точнее отражает реальный статус питательного вещества в организме.

После поправки на возраст, уровень физической активности, образование и другие факторы выяснилось: у участников с более низкими уровнями витамина С в плазме значимо меньше объем серого вещества мозга и ниже функциональная связность внутри сети пассивного режима. Эта сеть включает заднюю поясную кору, предклинье и теменные зоны — структуры, критически важные для автобиографической памяти и самосознания.

Авторы подчеркивают: исследование носит наблюдательный характер и не устанавливает причинно-следственных связей. Необходимы дальнейшие работы для понимания биологических механизмов — в частности, антиоксидантного действия витамина С на мозг.

Томохиро Синтаку отметил, что само выявление подобных ассоциаций в выборке более двух тысяч человек «генерирует захватывающую гипотезу»: диета, богатая витамином С, способна поддерживать здоровье мозга в старости.

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