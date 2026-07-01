Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Наука

В России разрабатывают необычный способ диагностики опасных проблем с метаболизмом

Первый МГМУ: вдыхаемый воздух способен рассказать о проблемах с метаболизмом
TomSuzy/Shutterstock/FOTODOM

В Сеченовском университете разрабатывают прибор, который диагностирует метаболический синдром за одну минуту: пациент дышит в мундштук, масс-спектрометр улавливает летучие органические соединения в выдыхаемом воздухе, а нейросеть в связке с графами знаний ставит диагноз. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Работу ведут в Институте персонализированной кардиологии под руководством профессора Филиппа Копылова. Аспирант Аида Гаджиахмедова анализирует три массива данных одновременно: состав летучих органических соединений в выдыхаемом воздухе, результаты биоимпедансного анализа состава тела и стандартные клинико-лабораторные показатели. Комплексный анализ всех трех источников позволяет диагностировать метаболический синдром — опасное сочетание ожирения, артериальной гипертензии и нарушений углеводно-жирового обмена, которое резко повышает риск инфаркта и инсульта.

Ключевое отличие подхода от традиционного машинного обучения — использование графов знаний. Эта технология позволяет системе учитывать сложные взаимосвязи между биомаркерами: например, как один показатель меняет интерпретацию другого. Именно поэтому модель точнее работает при диагностике многофакторных метаболических состояний, чем алгоритмы, рассматривающие каждый признак по отдельности.

Конечная цель — портативный анализатор для клинического и дистанционного использования. По замыслу авторов, такое устройство ускорит скрининг метаболического синдрома, которым, по мировым данным, страдает каждый четвертый взрослый. Исследование находится в стадии разработки и апробации.

Ранее исследователи нашли новый способ распознавать болезни за годы до появления первых симптомов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
После обеда постоянно клонит в сон? Вот 6 способов взбодриться на работе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!