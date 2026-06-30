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Ученые выявили новый побочный эффект приема «Оземпика»

JAMA: прием «Оземпика» может вызвать нарушения вкуса и обоняния
Siberian view/Shutterstock/FOTODOM

Препараты для лечения сахарного диабета второго типа из группы агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), включая «Оземпик», могут повышать риск нарушений вкуса и обоняния. К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра «Хадасса» (Израиль). Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery.

Исследователи проанализировали данные почти 440 тысяч взрослых пациентов с сахарным диабетом второго типа. Участников разделили на две группы: одни получали препараты GLP-1, другие проходили лечение без их применения. За состоянием пациентов наблюдали в течение двух лет.

Анализ показал, что прием препаратов GLP-1 был связан с более высоким риском нарушений вкуса и обоняния. У пациентов, получавших такую терапию, вероятность развития расстройств обоняния оказалась почти в два раза выше, чем в контрольной группе. Риск нарушений вкуса был выше на 52%. В некоторых случаях у пациентов также отмечались полная потеря обоняния или искаженное восприятие вкусов.

Авторы отмечают, что препараты GLP-1 широко применяются для лечения диабета и ожирения благодаря способности эффективно снижать уровень глюкозы в крови и массу тела. Кроме того, ранее исследования показали, что они могут благоприятно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы и замедлять некоторые процессы биологического старения.

Ранее ученые предполагали, что замедленное опорожнение желудка при приеме семаглутиа может косвенно сказываться на кровоснабжении в области носоглотки или на работе нервных путей, которые отвечают за восприятие запахов. На восприятие запахов могут влиять и другие факторы: возраст, перенесенные инфекции (например, COVID-19), хронические заболевания носа и пазух, а также индивидуальные реакции организма

Ранее

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