Ученые выяснили, что мозг учится речи не так, как считалось раньше

ScienceDaily: развитие речи в первую очень зависит от слуха, чем от говорения

Обучение речи зависит не столько от запоминания движений языка и губ, сколько от того, как человек слышит и ощущает произносимые звуки. К такому выводу пришли исследователи из Университета Макгилла и Йельской школы медицины Об открытии сообщает журнал ScienceDaily.

Долгое время считалось, что формирование речевых навыков основано главным образом на тренировке моторики: мозг запоминает движения языка, губ и гортани, необходимые для правильного произношения слов. Однако новое исследование показало, что ключевую роль в этом процессе играют слуховые и сенсорные сигналы.

В ходе эксперимента добровольцы произносили измененные звуки, которые затем слышали через наушники. Это заставляло мозг адаптировать речь. После этого ученые с помощью транскраниальной магнитной стимуляции временно подавляли активность слуховой, соматосенсорной или моторной коры головного мозга.

Выяснилось, что при временном отключении слуховой или соматосенсорной коры участники значительно хуже сохраняли новые речевые навыки на следующий день. При этом подавление активности моторной коры практически не влияло на результат.

По словам авторов работы, это означает, что мозг запоминает речь прежде всего через восприятие ее звучания и ощущений при произношении, а не через сами двигательные команды.

Исследователи считают, что открытие поможет усовершенствовать методы восстановления речи после инсульта, а также разработку интерфейсов «мозг — компьютер». Кроме того, результаты могут изменить представления о том, как дети и взрослые осваивают речевые навыки.

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