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Диетолог объяснила, когда замороженные и консервированные овощи полезнее свежих

Conversation: заморозка сохраняет витамины лучше, чем хранение свежих овощей
Shutterstock

Замороженные и консервированные фрукты и овощи не только не уступают свежим по питательной ценности, но в отдельных случаях превосходят их, рассказала старший преподаватель диетологии Университета Суинберн Маргарет Мюррей. Об этом сообщает портал The Conversation.

Главный аргумент в пользу переработанных форм — скорость заморозки и консервирования. Промышленная глубокая заморозка происходит сразу после сбора урожая: фрукты и овощи не успевают потерять витамины и антиоксиданты в процессе транспортировки и хранения. Для сравнения: через неделю в холодильнике большинство «свежих» продуктов по составу уже эквивалентны замороженным аналогам. В некоторых случаях заморозка даже повышает содержание нутриентов: в замороженных абрикосах витамина C больше, чем в свежих, поскольку аскорбиновую кислоту нередко используют как консервант.

Консервирование действует иначе: высокая температура стерилизации разрушает часть водорастворимых витаминов, прежде всего витамин C. Однако современные технологии позволяют проводить процесс быстрее и при более низких температурах, сокращая потери.

На что обращать внимание при покупке? Консервированные овощи могут содержать много соли — лучше выбирать продукты с маркировкой «без добавленной соли» и промывать их перед употреблением. Консервированные фрукты в сиропе содержат лишний сахар — предпочтительны варианты в натуральном соке.

Замороженные продукты уязвимы к повторному размораживанию: оно разрушает клеточную структуру и снижает питательную ценность. Кроме того, при недостаточной тепловой обработке замороженные овощи могут нести риск заражения листерией. Для большинства блюд такие продукты полностью взаимозаменяемы со свежими — и существенно экономят бюджет.

Ранее был развеян популярный стереотип о связи витамина D и солнца.

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