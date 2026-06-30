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Стало известно, как раннее начало половой жизни влияет на здоровье женщин

UEF: существуют гены, которые подталкивают человека к более ранней репродукции
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Ранняя половая жизнь и многодетность отчасти передаются по наследству — и одновременно оказывают долгосрочное влияние на здоровье женщины. Генетический эпидемиолог Тару Тукиайнен рассказала, как взаимодействие геномов матери, плода и отца формирует риски и защитные эффекты на протяжении всей жизни. Об этом сообщает University of Eastern Finland (UEF).

Существуют гены, которые подталкивают человека к более ранней репродукции: они связаны с чертами личности — склонностью к риску и экспериментам, — а также с биологическими механизмами работы мозга и гормональной системы. Ранние роды и раннее половое созревание, с одной стороны, повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2-го типа. С другой — раннее материнство и многодетность снижают риск рака молочной железы.

«Это связано с изменениями тканей молочной железы во время беременности и грудного вскармливания», — объяснила Тукиайнен. Каждая беременность также перестраивает структуру мозга матери — в том числе области, отвечающие за привязанность.

Геном плода способен влиять на течение беременности. Один из примеров — мутация, повышающая выработку гормона GDF15 в плаценте: если этот вариант есть только у плода, мать не привыкла к высоким концентрациям гормона и страдает от тяжёлого токсикоза с риском госпитализации. Примерно 2% беременностей сопровождаются таким состоянием. Аналогичные связи обнаружены между генами плода и риском преэклампсии.

«Если HLA-гены иммунной системы матери и отца достаточно различны, вероятность успешной беременности выше», — отметила Тукиайнен. Отцовские гены, переданные плоду, могут тем самым влиять на риск осложнений у матери.

Отдельная тема — аутоиммунные заболевания. Они чаще встречаются у женщин, и одна из гипотез связывает это с тем, что женский иммунитет эволюционно «настроен» на множественные беременности. В современных обществах с меньшим числом беременностей гормональные изменения, смягчающие иммунный ответ, происходят реже.

При этом около четверти генов X-хромосомы «ускользают» от инактивации у женщин, производя избыточное количество белков. А у мужчин с возрастом Y-хромосома может исчезать из более чем 10% клеток крови — что связано с повышенным риском инфаркта и болезни Альцгеймера.

Ранее врач назвала заболевание, незаметно разрушающее кости 40% взрослых.

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