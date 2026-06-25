Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Наука

В России придумали, как выровнять цвет кожи при витилиго за 30 дней

Врач Петунина: пересадка клеток кожи может устранить пятна витилиго за 30 дней
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Сеченовском Университете разработали малоинвазивный метод пересадки собственных клеток кожи пациента, позволяющий устранить белые пятна при витилиго за 30 дней. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры кожных болезней и косметологии Пироговского университета Валентина Петунина.

Эксперт пояснила, что при витилиго иммунная система из-за сбоя атакует меланоциты — клетки кожи, отвечающие за выработку пигмента меланина. Из-за этого на коже появляются белые участки различной формы и размера, особенно чувствительные к воздействию ультрафиолета.

«Подход к терапии самого заболевания на сегодняшний день остается стандартным: нужно подавить аутоиммунную реакцию и побудить меланоциты, освобожденные от гнета воздействия иммунной системы, вырабатывать меланин», – уточнила Петунина.

По словам медика, сделать это можно с помощью наружной терапии и применения фракционных лазерных и радиоволновых технологий, которые стимулируют миграции клеток из здоровых неповрежденных участков в очаг витилиго для более быстрого восстановления пигментации. Более быстрым методом лечения является непосредственная пересадка клеток в нужные участки.

«В Сеченовском Университете стартовал пилотный проект по борьбе с витилиго. Новая методика, разработанная в рамках программы «Приоритет-2030», основана на малоинвазивной пересадке собственных меланоцитов пациента на пораженные участки. Процедура позволяет восстановить естественную пигментацию кожи за 30 дней», – рассказала эксперт.

Петунина добавила, что в Сеченовском Университете совместно с Институтом регенеративной медицины также создали крем, способный предотвратить развитие витилиго. Основной компонент — карнозин, вещество с выраженными антиоксидантными свойствами, которое препятствует разрушению меланоцитов под воздействием окислительного стресса.

Ранее был развеян популярный стереотип о связи витамина D и солнца.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как гарантированно потерять работу в 2026 году? 10 вредных советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!