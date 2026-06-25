В России придумали, как выровнять цвет кожи при витилиго за 30 дней

В Сеченовском Университете разработали малоинвазивный метод пересадки собственных клеток кожи пациента, позволяющий устранить белые пятна при витилиго за 30 дней. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры кожных болезней и косметологии Пироговского университета Валентина Петунина.

Эксперт пояснила, что при витилиго иммунная система из-за сбоя атакует меланоциты — клетки кожи, отвечающие за выработку пигмента меланина. Из-за этого на коже появляются белые участки различной формы и размера, особенно чувствительные к воздействию ультрафиолета.

«Подход к терапии самого заболевания на сегодняшний день остается стандартным: нужно подавить аутоиммунную реакцию и побудить меланоциты, освобожденные от гнета воздействия иммунной системы, вырабатывать меланин», – уточнила Петунина.

По словам медика, сделать это можно с помощью наружной терапии и применения фракционных лазерных и радиоволновых технологий, которые стимулируют миграции клеток из здоровых неповрежденных участков в очаг витилиго для более быстрого восстановления пигментации. Более быстрым методом лечения является непосредственная пересадка клеток в нужные участки.

«В Сеченовском Университете стартовал пилотный проект по борьбе с витилиго. Новая методика, разработанная в рамках программы «Приоритет-2030», основана на малоинвазивной пересадке собственных меланоцитов пациента на пораженные участки. Процедура позволяет восстановить естественную пигментацию кожи за 30 дней», – рассказала эксперт.

Петунина добавила, что в Сеченовском Университете совместно с Институтом регенеративной медицины также создали крем, способный предотвратить развитие витилиго. Основной компонент — карнозин, вещество с выраженными антиоксидантными свойствами, которое препятствует разрушению меланоцитов под воздействием окислительного стресса.

Ранее был развеян популярный стереотип о связи витамина D и солнца.