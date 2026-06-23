Эксперты выявили самого громкого человека в мире

Эксперты Книги рекордов Гиннесса признали австралийца Джозефа МакГрейл-Бейтса самым громким человеком в мире. 58-летний житель Канберры установил мировой рекорд, прокричав слово «сейчас» с громкостью 122,4 децибела. Такое значение примерно соответствует уровню шума работающей цепной пилы, сирены скорой помощи на близком расстоянии или взлетающего реактивного самолета. Об этом сообщает Associated Press.

Новое достижение превзошло предыдущий рекорд в 121,7 децибела, установленный в 1994 году жительницей Северной Ирландии Аннализой Фланаган. По словам МакГрейл-Бейтса, он рад, что рекордсменка сохранила титул самой громкой женщины в мире, тогда как сам он стал самым громким мужчиной.

Австралиец рассказал, что не проходил специальной подготовки перед попыткой установить рекорд. Для записи ему потребовалось семь попыток, после чего голос оставался хриплым еще несколько дней.

Рекорд был зафиксирован 2 мая в радиостудии Канберры. Крик записал профессиональный звукорежиссер в присутствии свидетелей, а затем материалы были направлены в Книгу рекордов Гиннесса, которая официально подтвердила достижение.

МакГрейл-Бейтс работает профессиональным чистильщиком кондиционеров, однако в Австралии он также известен как официальный городской глашатай Канберры. Почетную должность он занимает с 2017 года и регулярно выступает на общественных мероприятиях, школьных праздниках и фестивалях.

Это уже второй мировой рекорд австралийца. В 2019 году он установил рекорд по скоростной стрельбе из лука, выпустив десять стрел за 60,03 секунды. Спустя несколько месяцев его достижение побил семилетний мальчик. Сам МакГрейл-Бейтс спокойно относится к возможности потерять и нынешний титул. По его словам, рекорды существуют для того, чтобы быть побитыми.

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