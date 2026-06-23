Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

Эксперты выявили самого громкого человека в мире

APress: крик с громкостью реактивного самолета принес австралийцу мировой рекорд

Эксперты Книги рекордов Гиннесса признали австралийца Джозефа МакГрейл-Бейтса самым громким человеком в мире. 58-летний житель Канберры установил мировой рекорд, прокричав слово «сейчас» с громкостью 122,4 децибела. Такое значение примерно соответствует уровню шума работающей цепной пилы, сирены скорой помощи на близком расстоянии или взлетающего реактивного самолета. Об этом сообщает Associated Press.

Новое достижение превзошло предыдущий рекорд в 121,7 децибела, установленный в 1994 году жительницей Северной Ирландии Аннализой Фланаган. По словам МакГрейл-Бейтса, он рад, что рекордсменка сохранила титул самой громкой женщины в мире, тогда как сам он стал самым громким мужчиной.

Австралиец рассказал, что не проходил специальной подготовки перед попыткой установить рекорд. Для записи ему потребовалось семь попыток, после чего голос оставался хриплым еще несколько дней.

Рекорд был зафиксирован 2 мая в радиостудии Канберры. Крик записал профессиональный звукорежиссер в присутствии свидетелей, а затем материалы были направлены в Книгу рекордов Гиннесса, которая официально подтвердила достижение.

МакГрейл-Бейтс работает профессиональным чистильщиком кондиционеров, однако в Австралии он также известен как официальный городской глашатай Канберры. Почетную должность он занимает с 2017 года и регулярно выступает на общественных мероприятиях, школьных праздниках и фестивалях.

Это уже второй мировой рекорд австралийца. В 2019 году он установил рекорд по скоростной стрельбе из лука, выпустив десять стрел за 60,03 секунды. Спустя несколько месяцев его достижение побил семилетний мальчик. Сам МакГрейл-Бейтс спокойно относится к возможности потерять и нынешний титул. По его словам, рекорды существуют для того, чтобы быть побитыми.

Ранее россиянам объяснили, почему голос «садится» после крика.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!