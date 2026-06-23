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Наука

Ученые назвали простой способ улучшить здоровье в старости

Geriatrics: позитивное отношение к старению улучшает здоровье в старости
Roman Chazov/Shutterstock/FOTODOM

Долгосрочное исследование Йельского университета опровергает один из самых распространённых мифов о старости: оказалось, что почти половина людей старше 65 лет не только не деградируют физически и умственно, но и реально улучшают свои показатели со временем. Работа опубликована в журнале Geriatrics.

Исследователи под руководством профессора Беккы Леви проанализировали данные более 11 000 пожилых американцев, которых наблюдали до 12 лет. Они регулярно проходили тесты на когнитивные способности (память, внимание, скорость мышления) и физическое состояние — скорость ходьбы. Именно скорость ходьбы геронтологи считают надежным маркером здоровья: она тесно связана с риском инвалидности и смерти.

Результат оказался неожиданным: 45% участников улучшили показатели хотя бы по одному направлению. Около 32% лучше справились с когнитивными тестами, 28% — физически. Причем улучшение происходило не только у тех, кто восстанавливался после болезни, — но и у людей, начавших исследование в нормальном состоянии.

«Улучшение в пожилом возрасте — не редкость, а норма. Это нужно включить в наше понимание процесса старения», — говорит Леви.

Одним из ключевых факторов оказалось отношение человека к старению. Те, кто воспринимал старость позитивно в начале исследования, значительно чаще улучшали показатели — даже с поправкой на возраст, хронические болезни и депрессию.

Ученые объясняют это теорией «воплощения стереотипов»: установки о старении, усвоенные из культуры и СМИ, буквально влияют на биологию — темп угасания памяти, скорость ходьбы. Поскольку убеждения поддаются изменению, это открывает возможности как для личной работы, так и для общественных программ.

Ранее у пробиотиков обнаружили неожиданную пользу для здоровья пожилых.

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