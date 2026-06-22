Назван точный способ выявить рак яичников

Надежным способом оценки риска рака яичников может быть генетическое тестирование на мутации BRCA1 и BRCA2, а для женщин из группы высокого риска — наблюдение с анализом на онкомаркер CA-125 и УЗИ. Об этом «Газете.Ru» рассказала Евгения Логачева, медицинский директор «Онкология и редкие заболевания» компании «АстраЗенека» в России и Евразии.

По словам специалиста, УЗИ органов малого таза само по себе не считается эффективным методом скрининга рака яичников у женщин из общей популяции. Этот метод может помочь заподозрить опухоль, но не гарантирует раннего выявления болезни и может давать как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты.

«Так, в одном из исследований на каждую женщину, у которой рак яичников или брюшины был найден при ежегодном УЗИ-скрининге, приходилось еще десять женщин, перенесших операцию из-за ложноположительного результата», – объяснила эксперт.

Логачева подчеркнула, что подход меняется, если у женщины есть высокий риск заболевания — например, выявлены мутации BRCA1/BRCA2 или семейная история рака яичников и молочной железы. В таких случаях важно обратиться к врачу-генетику, который подберет персональную программу наблюдения. Она может включать анализ крови на CA-125, регулярное УЗИ и другие методы обследования.

Специалист также напомнила, что рак яичников часто долго не сопровождается специфическими симптомами. На ранних стадиях он может проявляться лишь вздутием живота, дискомфортом внизу живота, быстрым насыщением, нарушением стула или учащенным мочеиспусканием. Именно поэтому важно не полагаться только на УЗИ, а учитывать наследственность и индивидуальные факторы риска.

Кроме того, заболевание может развиваться не только в «работающем» яичнике: рак яичников встречается и после менопаузы. На риск влияют возраст, генетическая предрасположенность, эндометриоз и другие факторы. Гормональные контрацептивы действительно могут снижать вероятность болезни за счет уменьшения числа овуляций, но полностью от рака не защищают.

Ранее был найден новый способ распознавать болезни за годы до развития симптомов.