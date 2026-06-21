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Наука

Названо условие, при котором сидение не повышает риск ранней смерти

JSHS: четыре часа сидения в день связаны с минимальным риском болезней сердца
Eva March/Shutterstock/FOTODOM

Сидение не всегда повышает риск преждевременной смерти и сердечно-сосудистых заболеваний, если человек в целом много двигается и проводит сидя не больше четырех часов в день. К такому выводу пришли китайские ученые, проанализировав данные более 41 тысячи взрослых. Результаты исследования опубликованы в Journal of Sport and Health Science (JSHS).

Авторы наблюдали за участниками почти 12 лет и сопоставляли время, проведенное сидя, с риском сердечно-сосудистых заболеваний и временем ухода из жизни. Выяснилось, что минимальный риск был не у тех, кто почти не сидел, а у людей, проводивших в сидячем положении около четырех часов в день.

Исследование показало J-образную зависимость: риск был выше как у тех, кто сидел меньше двух часов в сутки, так и у тех, кто сидел больше шести часов. Самые благоприятные показатели наблюдались в промежутке около четырех часов.

Особенно неожиданными оказались результаты для очень активных людей. У участников, которые сидели менее четырех часов в день и много двигались, замена части физической активности на сидение была связана не с ростом, а со снижением риска болезней и смерти. По мнению авторов, умеренное сидение в этом случае может выполнять функцию восстановления после высокой повседневной нагрузки.

«Для людей, которые сидят много, вывод остается прежним: уменьшение времени в кресле и увеличение физической активности снижает риски. Замена всего 30 минут сидения на движение у таких участников была связана со снижением вероятности сердечно-сосудистых заболеваний и смерти», — заключили ученые.

Исследователи подчеркивают, что их работа не оправдывает малоподвижный образ жизни, а лишь показывает: универсальный совет «сидеть как можно меньше» подходит не всем одинаково.

Ранее было названо количество шагов в день для нейтрализации вреда сидячей работы.

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