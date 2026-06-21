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Наука

Ученые создали искусственные яйца для «воскрешения» древних птиц

NGeo: В США сумели впервые создать птенцов в искусственных яйцах
Global Look Press

Сотрудники Colossal Biosciences сообщили о рождении 26 здоровых цыплят с использованием технологии «искусственного яйца». Разработка может стать важным этапом в проектах по восстановлению вымерших видов птиц, включая додо и гигантских моа (Dinornis robustus). Об этом сообщает National Geographic (NGeo) со ссылкой на заявление руководства компании.

Технология представляет собой силиконовую мембрану, помещенную внутрь жесткого шестиугольного контейнера с прозрачным окном для наблюдения за развитием эмбриона. Полупроницаемый материал обеспечивает газообмен и удерживает влагу, имитируя свойства настоящей яичной скорлупы.

Размер искусственного яйца можно адаптировать под разные виды птиц — от колибри до крупных вымерших моа, рост которых достигает почти 3,7 метра.

В компании считают, что технология поможет упростить генетические эксперименты с птицами и станет частью проектов по «воскрешению» исчезнувших видов. Однако научная статья с результатами работы пока не прошла независимое рецензирование, поэтому данные об эффективности метода не раскрываются. В частности, неизвестно, какой процент эмбрионов успешно развился и вылупился.

Независимые специалисты отмечают, что технология пока воспроизводит только внешнюю защитную оболочку яйца, а не все его биологические компоненты. Кроме того, генная инженерия птиц остается сложной задачей: на ранних стадиях развития эмбрион содержит лишь одну-две клетки, тогда как в естественном яйце к моменту откладывания уже присутствуют десятки тысяч клеток.

Ранее у попугаев обнаружили неожиданное сходство с людьми.

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