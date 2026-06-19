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Наука

В почках случайно открыли скрытую резервную систему

JCI: обнаружен ранее неизвестный способ, которым почки регулируют водный баланс
sasirin pamai/Shutterstock/FOTODOM

Нефрологи из клиники Майо обнаружили ранее неизвестный способ, которым почки регулируют водный баланс. Открытие произошло случайно: исследователи тестировали старый препарат пробенецид при поликистозной болезни почек и получили противоположный ожидаемому результат. Работа опубликована в журнале Journal of Clinical Investigation (JCI).

Долгие десятилетия считалось, что единственным главным регулятором концентрации мочи является гормон вазопрессин. Новое исследование под руководством нефролога Фуада Чебиба показало: у почек есть еще один, независимый от вазопрессина путь удержания воды.

В основе нового пути оказалась мочевая кислота (ураты). Внутри клеток собирательных трубочек она запускает каскад сигналов, перемещающих водные каналы на поверхность клеток, что позволяет почкам реабсорбировать воду без участия вазопрессина.

Открытие важно для пациентов с поликистозной болезнью почек. Единственный одобренный препарат — толваптан — вызывает выработку 6–7 литров мочи в сутки. Добавление пробенецида снижает объем мочи примерно на 30%, сохраняя терапевтический эффект.

«Пробенецид помог нам раскрыть механизм. Наша цель — разработать терапии, направленные именно на этот новый путь», — отметил доктор Чебиб.

Ранее в мозге обнаружили аномальную способность к предсказаниям.

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