В Японии научились превращать выброшенную лапшу в бумагу

Исследователи из Университета Кагавы разработали технологию переработки выброшенной лапши удон в биоразлагаемую бумагу. Новый материал получают с помощью микроорганизмов, которые превращают пищевые отходы в тонкие листы целлюлозы, напоминающие традиционную японскую бумагу васи. Об этом сообщает портал Science Japan (SciJ).

Проект возглавил Наотака Танака, профессор сельскохозяйственного факультета университета. Идея появилась как способ сократить объемы пищевых отходов в префектуре Кагава, которая известна на всю Японию своей лапшой сануки удон. После приготовления часть продукции остается невостребованной и обычно отправляется на утилизацию.

Технология начинается с измельчения оставшейся лапши и смешивания ее с водой. Затем в массу добавляют ферменты, расщепляющие крахмал до глюкозы. После этого в смесь вводят уксуснокислые бактерии, которые в течение нескольких дней формируют целлюлозную пленку. Полученную мембрану высушивают на воздухе и превращают в листы бумаги без использования традиционного бумажного производства.

По словам разработчиков, из одной порции удона можно получить от пяти до десяти листов формата А4. Материал отличается повышенной устойчивостью к влаге и разрывам по сравнению с обычной бумагой, а после утилизации полностью разлагается в почве под действием микроорганизмов.

Профессор Танака начал эксперименты с микробной бумагой около 16 лет назад в образовательных целях, изучая процессы синтеза целлюлозы бактериями. Позднее он решил применить технологию для решения проблемы пищевых отходов и поддержки местных сообществ.

Сейчас производство организовано совместно с благотворительной организацией, где технология помогает создавать рабочие места для людей с ограниченными возможностями. После доработки условий выращивания бактерий выпуск удалось стабилизировать до примерно 100 листов бумаги в месяц.

Готовый материал уже используют для изготовления рекламной продукции и художественных изделий. Исследователи также рассматривают возможность применения биоразлагаемой бумаги для создания рыболовных приманок и других изделий, которые не будут загрязнять окружающую среду после использования.

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