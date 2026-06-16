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В Австралии официально объявили о начале потенциально рекордного Эль-Ниньо

Метеобюро Австралии официально объявило о наступлении Эль-Ниньо
Lukas Gojda/Shutterstock/FOTODOM

Австралийское метеобюро официально объявило о начале явления Эль-Ниньо, которое может стать самым мощным за всю историю наблюдений. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на данные Бюро метеорологии (BOM).

Потепление воды в тропической части Тихого океана уже превысило пороговое значение в +0,8°С, а индекс южного колебания (SOI)Southern Oscillation Index — индекс Южного колебания, который измеряет атмосферную составляющую климатического феномена Эль-Ниньо и отражает разницу в давлении воздуха между Таити (в центральной части Тихого океана) и городом Дарвин в Австралии. упал до -23,3, что намного ниже свидетельствующей о начале Эль-Ниньо отметки -7. Тепловой сигналТепловой сигнал при Эль-Ниньо — это крупномасштабная аномалия температуры поверхностного слоя воды в экваториальной зоне Тихого океана, которая указывает на зарождение или развитие этого климатического феномена. в экваториальной зоне усиливается с рекордной скоростью — такого быстрого прогрева не было с 1943 года.

Прогнозная модель BOM ACCESS-S предсказывает пиковое потепление более чем на +3°С, что побьет рекорд 1902 года (+2,65°С).

Если прогнозы подтвердятся, 2026 год станет седьмым годом подряд с активной фазой Эль-Ниньо или Ла-Нинья, такой продолжительной серии не было с периода 1969-1976 годов.

Эль-Ниньо — природный климатический феномен, при котором поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана аномально нагреваются. Это нарушает привычное движение ветров, вызывает экстремальные погодные аномалии по всему миру (засухи, наводнения) и провоцирует повышение глобальной температуры.

Ранее синоптик предупредил о последствиях Эль-Ниньо для мировой экономики.

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