Загадочный «гул», слышимый по всему миру, получил возможное объяснение

Загадочный «гул», на который годами жалуются жители разных стран, может объясняться особенностями слуха и формой тиннитуса, выяснили ученые из Норвежского университета науки и технологий (NTNU). Результаты опубликованы в журнале PLOS One.

Речь идет о феномене, при котором люди слышат низкочастотное гудение, похожее на работу двигателя, чаще всего ночью и в помещении. При этом окружающие в том же месте никакого звука не замечают, а внешнего источника шума часто найти не удается. Жалобы на «гул» фиксируются с 1970-х годов в Великобритании, США, Канаде, Австралии и других странах.

Чтобы проверить, связаны ли эти ощущения с повышенной чувствительностью слуха, исследователи обследовали 28 человек, сообщавших о подобном шуме. Оказалось, что у большинства из них слух не отличался от среднего, а выраженной чувствительности к низким частотам не наблюдалось.

Дополнительно ученые проверили гипотезу о том, что звук может исходить из внутреннего уха в виде так называемых отоакустических эмиссий — слабых сигналов, которые обычно не воспринимаются человеком. Однако и эта версия не подтвердилась.

По мнению авторов, наиболее вероятным объяснением части случаев является низкочастотный тиннитус — восприятие звука без внешнего источника. Это состояние, при котором человек слышит шумы вроде гула, жужжания или шипения, которые возникают внутри слуховой системы.

Исследователи отмечают, что это не исключает существование реальных внешних источников шума в отдельных случаях. Однако многие сообщения о «гуле» могут быть связаны именно с особенностями работы слуховой системы и тем, как мозг интерпретирует низкочастотные сигналы.

Работа также подчеркивает, что механизмы восприятия низкочастотных звуков и инфразвука изучены значительно хуже, чем высоких частот, и требуют дальнейших исследований.

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