Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

Загадочный «гул», слышимый по всему миру, получил возможное объяснение

PLOS: ученые объяснили загадочный гул, который слышат миллионы людей
A.Laule/Global Look Press

Загадочный «гул», на который годами жалуются жители разных стран, может объясняться особенностями слуха и формой тиннитуса, выяснили ученые из Норвежского университета науки и технологий (NTNU). Результаты опубликованы в журнале PLOS One.

Речь идет о феномене, при котором люди слышат низкочастотное гудение, похожее на работу двигателя, чаще всего ночью и в помещении. При этом окружающие в том же месте никакого звука не замечают, а внешнего источника шума часто найти не удается. Жалобы на «гул» фиксируются с 1970-х годов в Великобритании, США, Канаде, Австралии и других странах.

Чтобы проверить, связаны ли эти ощущения с повышенной чувствительностью слуха, исследователи обследовали 28 человек, сообщавших о подобном шуме. Оказалось, что у большинства из них слух не отличался от среднего, а выраженной чувствительности к низким частотам не наблюдалось.

Дополнительно ученые проверили гипотезу о том, что звук может исходить из внутреннего уха в виде так называемых отоакустических эмиссий — слабых сигналов, которые обычно не воспринимаются человеком. Однако и эта версия не подтвердилась.

По мнению авторов, наиболее вероятным объяснением части случаев является низкочастотный тиннитус — восприятие звука без внешнего источника. Это состояние, при котором человек слышит шумы вроде гула, жужжания или шипения, которые возникают внутри слуховой системы.

Исследователи отмечают, что это не исключает существование реальных внешних источников шума в отдельных случаях. Однако многие сообщения о «гуле» могут быть связаны именно с особенностями работы слуховой системы и тем, как мозг интерпретирует низкочастотные сигналы.

Работа также подчеркивает, что механизмы восприятия низкочастотных звуков и инфразвука изучены значительно хуже, чем высоких частот, и требуют дальнейших исследований.

Ранее самый гигантский организм в мире впервые начал издавать звуки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Отказ от смартфона не сделает вашу жизнь ярче. Почему дофаминовое голодание не работает и что практиковать вместо него
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!