Животные на Земле размножались бесполым путем 100 миллионов лет, выяснили ученые

Первые животные на Земле на протяжении десятков миллионов лет размножались исключительно бесполым путем, и именно это могло сдерживать развитие и разнообразие жизни. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution (NEE).

Исследователи изучили окаменелости эдиакарского периода возрастом около 574 миллионов лет, найденные в районе Мистейкен-Пойнт. В это время на планете уже существовали первые животные, однако их эволюция происходила необычно медленно. Они не имели сложных органов, почти не двигались и размножались клонированием или с помощью выростов, из которых формировались новые особи.

Чтобы выяснить причины такого длительного застоя, ученые создали компьютерную модель древних экосистем. Расчеты показали, что бесполое размножение обеспечивало стабильное существование в условиях, где было мало конкуренции и достаточно ресурсов. Родственные организмы образовывали большие колонии и фактически делили между собой питательные вещества.

Ситуация изменилась, когда условия среды стали менее предсказуемыми. Перепады температуры, штормы и другие природные факторы начали регулярно уничтожать часть популяций. В новых условиях организмам пришлось активнее осваивать свободные территории и приспосабливаться к меняющейся среде.

По мнению авторов, именно этот экологический стресс стал толчком к распространению полового размножения. В отличие от клонирования, оно создает генетическое разнообразие, что повышает шансы на выживание потомства в нестабильной среде. Одновременно увеличивались расстояния расселения животных и скорость появления новых форм жизни.

Исследователи считают, что переход к половому размножению запустил вторую волну эволюционного разнообразия в эдиакарском периоде. В дальнейшем это привело к появлению новых способов передвижения, более сложных организмов и ускоренному развитию животного мира, которое подготовило почву для последующего кембрийского «взрыва жизни».

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