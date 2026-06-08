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Наука

Названы самые полезные для здоровья сердца фрукты и ягоды

F&F: черника, ежевика и сливы содержат наибольшее число флаванолов для защиты сердца
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Черника, ежевика, сливы, бобы и зеленый чай — продукты с наибольшим содержанием флаванолов, которые защищают сердечно-сосудистую систему. К такому выводу пришли ученые Университета Рединга, Гарвардской медицинской школы и Калифорнийского университета в Дейвисе. Результаты опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Флаванолы — группа биоактивных растительных соединений, для которых клинически доказана связь с более низким риском болезней сердца, снижением артериального давления и улучшением эластичности сосудов. Они действуют через синтез оксида азота, который расслабляет стенки артерий. Авторы отслеживали питание более 30 тысяч участников в Великобритании и США с помощью биомаркерных измерений в крови и моче — более точного метода, чем традиционные пищевые дневники.

Выяснилось: менее одного из пяти людей достигает уровня потребления флаванолов, при котором защитный эффект реализуется. При этом многие уверены, что едят достаточно фруктов и овощей. Бананы, морковь и картофель — популярные «здоровые» продукты — содержат ничтожно мало флаванолов и не вносят вклада в профилактику сердечно-сосудистых заболеваний по этому механизму.

Исследователи подчеркивают: стандартный совет «есть пять порций фруктов и овощей в день» нуждается в уточнении по составу. Напротив, 200 г черники, горсть темного шоколада или чашка зеленого чая уже обеспечивают ощутимую суточную дозу флаванолов. Авторы призывают обновить официальные диетические рекомендации в США и Европе: по расчетам ученых, это могло бы снизить число госпитализаций из-за болезней сердца на 15–20%.

Ранее был выявлен опасный для здоровья эффект витамина B.

 
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