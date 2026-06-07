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Наука

Найден способ остановить развитие агрессивного рака мозга

NeuroOnco: блокировка одного белка замедляет развитие агрессивного рака мозга
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Альберты выяснили, что блокировка белка FABP7 может подавлять распространение глиобластомы — агрессивной опухоли мозга — и повышать эффективность лечения. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuro-Oncology.

Глиобластома быстро проникает в здоровые ткани мозга благодаря так называемым опухолевым микротрубочкам — длинным клеточным выростам, которые образуют разветвленную сеть и помогают раковым клеткам мигрировать. Кроме того, эти структуры связаны с устойчивостью опухоли к химиотерапии и лучевому лечению.

Исследователи выяснили, что ключевую роль в формировании таких микротрубочек играет белок FABP7. В норме он участвует в развитии мозга, помогая нервным клеткам перемещаться и формировать связи. Однако клетки глиобластомы, как оказалось, используют этот же механизм для распространения по мозгу.

В экспериментах на человеческих клетках ученые заблокировали работу FABP7 с помощью специального ингибитора. Это позволило предотвратить образование опухолевых микротрубочек, снизить способность раковых клеток к миграции и повысить их чувствительность к химиотерапевтическому препарату темозоломиду.

Испытания на мышах также показали обнадеживающие результаты. У животных с глиобластомой, получавших ингибитор FABP7, продолжительность жизни оказалась значительно выше по сравнению с контрольной группой.

Авторы работы считают, что подавление белка FABP7 может стать новым подходом к лечению глиобластомы. Сейчас исследователи изучают возможность комбинировать этот метод со стандартной химиотерапией и лучевой терапией.

Ранее в организме выявили ранее неизвестный способ борьбы с раком.

 
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