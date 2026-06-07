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Наука

Найден крупнейший в мире коралл возрастом две тысячи лет

NOAA: на Марианских островах нашли гигантский двухтысячелетний коралл
Shutterstock

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнаружили на Марианских островах крупнейший из известных кораллов рода Porites возрастом две тысячи лет. О результатах исследования сообщает National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Гигантская коралловая структура была найдена у островов Мауг во время экспедиции в рамках Национальной программы мониторинга коралловых рифов. По данным исследователей, каменистый коралл вида Porites rus занимает площадь около 1347 квадратных метров. Диаметр его верхней части превышает 31 метр, а основание достигает примерно 62 метров в ширину.

Ученые отмечают, что из-за огромных размеров измерить коралл было непросто. По словам руководителя программы Томаса Оливера, размеры колонии оказались настолько большими, что работы осложнялись ограничениями, связанными с безопасностью подводных погружений.

Специалисты считают, что находка может быть одной из самых старых коралловых колоний на планете. Поскольку кораллы этого рода растут в среднем примерно на один сантиметр в год, возраст обнаруженного организма может превышать две тысячи лет.

Особый интерес представляет место, где расположен коралл. Он находится внутри вулканической кальдеры в пределах Морского национального памятника Марианской впадины. В этом районе расположены природные источники углекислого газа, которые создают более кислую среду и позволяют ученым изучать влияние закисления океана на морские экосистемы.

Исследователи отмечают, что рядом с процветающей гигантской колонией находятся участки с практически погибшими рифами, что делает этот район уникальной природной лабораторией для изучения устойчивости кораллов к изменениям окружающей среды.

Хотя найденный Porites rus стал крупнейшим известным кораллом своего рода, рекорд самой большой коралловой колонии в мире по-прежнему принадлежит колонии Pavona clavus, недавно обнаруженной у берегов Австралии. Ее длина достигает 111 метров, а площадь превышает 3900 квадратных метров.

Ранее ученые выяснили, что коралловые рифы могут стать природной «аптекой».

 
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