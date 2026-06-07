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Наука

Под льдами Антарктиды обнаружили гигантскую аномальную структуру

Nature Geoscience: под Восточной Антарктидой найдена сеть гигантских впадин
murattellioglu/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых обнаружила под Восточной Антарктидой огромную геологическую структуру, которая до сих пор оставалась неизвестной. Она представляет собой сеть гигантских впадин, скрытых под ледниковым щитом толщиной более трех километров. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Исследователи назвали обнаруженную систему Восточно-Антарктической веерообразной провинцией бассейнов. В нее входят несколько известных подледниковых впадин, включая бассейны Уилкса и Авроры, а также район, где расположено Озеро Восток — крупнейшее известное подледниковое озеро Земли.

Ранее эти объекты изучались как отдельные геологические структуры. Однако новый анализ показал, что на самом деле они являются частями единой системы континентального масштаба.

По мнению ученых, структура сформировалась в результате процесса, известного как распределенное ротационное растяжение земной коры. При этом кора постепенно растягивается от условной центральной точки. Авторы сравнивают этот механизм с раскрывающейся ладонью: основание большого пальца остается относительно неподвижным, а «пальцы» расходятся в стороны, образуя между собой крупные треугольные впадины.

Исследователи считают, что Восточно-Антарктическая провинция может оказаться одним из крупнейших известных примеров такого растяжения континентальной коры. Предполагается, что структура возникала в несколько этапов и связана с эволюцией древнего суперконтинента Гондвана. Кроме того, она могла участвовать в процессах, которые привели к разделению Антарктиды и Австралии сотни миллионов лет назад.

Открытие важно не только для реконструкции древней истории Земли. Рельеф, скрытый под толщей льда, продолжает влиять на движение ледников и сегодня. Именно форма подледниковой поверхности определяет расположение озер, впадин и направлений течения льда.

Новая структура может играть важную роль в устойчивости отдельных районов Антарктического ледникового щита, особенно тех, которые считаются уязвимыми к потеплению климата.

Ранее в недрах Земли было зафиксировано аномальное землетрясение, которого не должно было существовать.

 
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