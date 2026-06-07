Врач предупредил об опасности популярного лекарства от боли в суставах

Миллионы людей с болью в суставах регулярно принимают ибупрофен, считая его безопасным средством для длительного применения. Однако при частом использовании препарат может повышать риск серьезных осложнений, включая желудочные кровотечения, повреждение почек и проблемы с сердцем, рассказал преподаватель по заболеваниям опорно-двигательного аппарата Энтони Пол Смит. Об этом сообщает портал The Conversation.

По словам специалиста, препарат действительно способен обеспечить умеренное кратковременное облегчение симптомов и улучшить подвижность. Однако он не влияет на основные процессы, лежащие в основе артроза, включая разрушение хряща, изменения костной ткани и хроническое воспаление в суставе.

Одной из главных проблем при длительном приеме является воздействие на желудочно-кишечный тракт. Ибупрофен может повреждать слизистую оболочку желудка, повышая риск язв и внутренних кровотечений. Особенно опасным считается регулярный прием высоких доз — от 2400 миллиграммов в сутки и выше.

Еще один потенциальный риск связан с почками. НПВП снижают выработку веществ, которые помогают поддерживать нормальный кровоток в почках. Из-за этого препарат может ухудшать функцию органа, особенно у людей с хроническими заболеваниями почек, сердечно-сосудистой патологией или обезвоживанием.

Кроме того, длительное применение ибупрофена связывают с повышением артериального давления, задержкой жидкости в организме и увеличением риска некоторых сердечно-сосудистых осложнений.

Риск осложнений возрастает и потому, что многие пожилые люди одновременно принимают несколько препаратов. Ибупрофен может взаимодействовать с лекарствами от давления, антикоагулянтами, антидепрессантами и некоторыми средствами для лечения диабета.

При этом эксперт подчеркивает, что сам по себе ибупрофен не является опасным препаратом и может быть полезен при кратковременном применении в минимальной эффективной дозе. Основные опасения вызывает его регулярное использование без консультации врача.

В качестве более безопасных долгосрочных подходов к борьбе с болью в суставах Смит называет физическую активность, снижение массы тела и физиотерапию. Дополнительную пользу могут принести тепловые процедуры, удобная обувь, разумное распределение нагрузок в течение дня и противовоспалительные гели для местного применения, которые вызывают меньше системных побочных эффектов, чем таблетки.

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