Ксения Шойгу объяснила, почему «Долину Менделеева» начали строить в Сибири

В России стартовал проект создания Ангаро-Енисейского кластера. На территории четырех регионов (Красноярского края, Хакасии, Тувы и Иркутской области) планируется с нуля построить предприятия, центры исследований и разработок высокотехнологичной промышленности. Как рассказала «Газете.Ru» на ПМЭФ генеральный директор Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» — проектного офиса кластера Ксения Шойгу, Сибирь была выбрана из-за двух причин: безопасности и гидроэнергетических ресурсов.

«Проект дорогостоящий и требует безопасности. Мы тщательно выбирали безопасные районы для строительства. Но важен и другой аспект, все эти заводы, которые мы собираемся построить — очень энергоемкие производства, и без дополнительной энергетики тут не обойтись. Регион обладает большим гидроэнергетическим потенциалом: он является профицитным по электроэнергии», — объяснила Шойгу.

Однако несмотря на профицит по энергии, энергетическую инфраструктуру все равно будут развивать параллельно с промышленностью.

«Пока мы говорим о 3,5 гигаватта для обеспечения всех 13 заводов, и это уже очень много. Возможно, потребуются дополнительные объемы. Производство, обогащение и глубокая переработка сырья для индустрии редкоземельных металлов — энергоемкие процессы. Поэтому вопрос не только в том, где взять необходимые мощности, но и в том, сколько будет стоить эта электроэнергия. Недаром в нашей стране к теме масштабного строительства гидроэнергетической инфраструктуры возвращались четыре раза. И в качестве территории ее размещения всегда рассматривалась Сибирь — единственное место в стране, располагающее достаточным гидропотенциалом», — заметила собеседница «Газеты.Ru».

Подробнее о том, почему «Долину Менделеева» решили построить в Сибири, какие именно заводы будут строить в Сибири и какой объем инвестиций уже удалось привлечь — в интервью Шойгу «Газете.Ru».

Ранее в СССР неоднократно пытались реализовать проект центра электродвижения в Минусинске, но его реализация была отложена.