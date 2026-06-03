Депрессия может возникать из-за феномена выученной беспомощности

Одна из теорий депрессии — концепция выученной беспомощности — предполагает, что клиническая депрессия может быть вызвана реальным или мнимым отсутствием контроля над исходом ситуации, об этом рассказал «Газете.Ru» ученый-нейробиолог, врач, сотрудник учебного центра им. Бехтеревой Владимир Алипов.

«Ученые проводили эксперименты с животными: когда животное долгое время подвергается неконтролируемому стрессу. В результате оно сдается и начинает демонстрировать поведение, напоминающее человеческую депрессию. Например, можно взять самца мыши и поместить его в клетку с заведомо более сильными особями. В таких условиях он будет постоянно проигрывать в социальных стычках. Сначала у него будет внутренняя уверенность в себе и понимание, что он может контролировать свою судьбу. Но со временем он осознает, что ничего не может изменить. Независимо от его действий он будет проигрывать снова и снова. В результате, даже если мы поместим его к более слабым самцам, его желание участвовать в социальных состязаниях исчезнет. Он займет самую низкую позицию, потеряет инициативность и станет очень послушным», — объяснил ученый.

Позже, по его словам, модель пересмотрели, и теория выученной беспомощности стала теорией невыученного контроля. Когда человек оказывается в ситуации, где не может контролировать свою судьбу, мозг, созданный эволюцией для предсказания будущего, испытывает трудности. Это вызывает стресс, который затем перерастает в депрессию.

«Например, представьте себе, что этот человек находится на работе и у него начальник то доволен, то недоволен. И сегодня он что-то сделал, и начальник его за это похвалил. Завтра он то же самое сделал, и его начальник за это поругал. И получается, он не знает, что он должен сделать, чтобы начальнику понравиться. То есть он каждый раз приходит на работу и не понимает, что сейчас произойдет. Мы можем представить себе другие неконтролируемые ситуации, то есть ситуации хронического неконтролируемого стресса, например диагноз рак. Такой хронический неконтролируемый стресс в конце концов приводит к тому, что человек становится выученно беспомощным, и у него формируется депрессия», — рассказал Алипов.

Ранее считалось, что депрессия возникает из-за недостатка серотонина, но эта теория подверглась сомнению.