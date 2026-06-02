Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Наука

Рост, старение и риск развития рака оказались связаны одним геном

NatCom: ген vgll3 ускоряет развитие, но повышает риск развития рака
Shutterstock

Ученые из Еврейского университета Иерусалима вместе с британскими коллегами обнаружили ген, который одновременно ускоряет рост и половое созревание, но сокращает продолжительность жизни и повышает риск развития рака. Исследование международной группы биологов опубликовано в журнале Nature Communications.

Речь идет о гене vgll3, который ранее связывали со сроками полового созревания у человека и некоторых животных. Теперь исследователям впервые удалось экспериментально показать, что этот ген участвует в эволюционном компромиссе между быстрым развитием организма и его долгосрочным здоровьем.

Для работы ученые использовали африканского бирюзового карпозубика — небольшую рыбу с короткой продолжительностью жизни, которая часто применяется в исследованиях старения. С помощью технологии CRISPR исследователи изменили работу гена vgll3 и проследили за последствиями.

Оказалось, что рыбы с модифицированным геном быстрее росли и раньше достигали половой зрелости, что могло бы повысить их шансы оставить потомство в дикой природе. Однако за это преимущество приходилось платить: такие животные жили меньше и чаще сталкивались с возрастными опухолями, включая меланому.

Дополнительный анализ показал, что vgll3 влияет на процессы деления клеток, работу стволовых клеток и восстановление ДНК. Именно повышенная клеточная активность, вероятно, помогает организму быстрее развиваться в молодости, но одновременно ускоряет накопление повреждений, связанных со старением и онкологическими заболеваниями.

По словам авторов работы, результаты стали одним из наиболее убедительных подтверждений теории антагонистической плейотропии — идеи о том, что некоторые гены выгодны в раннем возрасте, но вредны в более поздние годы.

Поскольку ген vgll3 присутствует и у человека, открытие может помочь лучше понять биологические механизмы старения и возникновения возрастных заболеваний. В дальнейшем ученые планируют выяснить, можно ли сохранить положительное влияние гена на рост и развитие, одновременно устранив его связь с раком и сокращением продолжительности жизни.

Ранее ученых встревожило неожиданное влияние гормона стресса на мозг.

 
Теперь вы знаете
Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!