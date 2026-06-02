Названо растение, способное улучшать работу кишечника и мозга

Активные компоненты женьшеня могут улучшать состояние кишечной микрофлоры, снижать воспаление и положительно влиять на работу мозга. К такому выводу пришли ученые из Сельскохозяйственного университета Цзилинь. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

Ученые сосредоточились на изучении гинзенозидов, полисахаридов и других биологически активных веществ, содержащихся в женьшене. Анализ показал, что эти соединения способны изменять состав кишечной микрофлоры, укреплять барьерную функцию кишечника и снижать воспаление.

Особый интерес исследователей вызвало влияние женьшеня на ось «кишечник — мозг» — сложную систему взаимодействия между пищеварительной и нервной системами. Известно, что кишечные бактерии участвуют в выработке нейромедиаторов, регулируют иммунные реакции и могут влиять на когнитивные функции, настроение и риск развития неврологических заболеваний.

Согласно данным обзора, активные вещества женьшеня способны воздействовать сразу на несколько звеньев этой системы. В экспериментах на животных они уменьшали повреждение слизистой оболочки кишечника, стимулировали рост полезных микроорганизмов и подавляли воспалительные процессы, связанные с развитием воспалительных заболеваний кишечника.

Кроме того, положительные эффекты наблюдались при моделировании болезней Альцгеймера, болезни Паркинсона, депрессии, ожирения и диабета. Во многих случаях улучшение состояния кишечника сопровождалось изменениями в работе мозга и обмене веществ.

Авторы работы отмечают, что одним из возможных механизмов действия женьшеня является снижение уровня хронического воспаления. Считается, что воспалительные процессы в кишечнике способны влиять на центральную нервную систему через иммунные сигналы, гормоны и продукты жизнедеятельности микробиоты.

Несмотря на обнадеживающие результаты, исследователи подчеркивают, что большинство имеющихся данных получено в лабораторных экспериментах и исследованиях на животных. Для подтверждения эффективности женьшеня у людей необходимы крупные клинические испытания, которые помогут определить оптимальные дозировки и оценить долгосрочную безопасность такого подхода.

