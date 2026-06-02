«Детская» болезнь лишила британца возможности иметь биологических детей

Burdun Iliya/Shutterstock/FOTODOM

Житель Великобритании Шон столкнулся с редким осложнением после перенесенного во взрослом возрасте эпидемического паротита (свинки), которое привело к полному исчезновению половых клеток. Информацию о медицинском прецеденте опубликовало издание Metro.

Проблема обнаружилась спустя несколько лет после свадьбы, когда Шон и его супруга Дженна решили завести ребенка. Обследование показало, что у женщины нет нарушений фертильности, однако у мужчины диагностировали азооспермию — состояние, при котором в эякуляте полностью отсутствуют сперматозоиды.

По словам врачей, причиной могла стать перенесенная ранее свинка, или эпидемический паротит. Шон тяжело переболел вирусной инфекцией в 20-летнем возрасте.

Специалисты объясняют, что паротит обычно поражает слюнные железы, однако у подростков и взрослых мужчин вирус способен вызывать орхит — воспаление яичек. В тяжелых случаях воспалительный процесс повреждает ткани, отвечающие за выработку сперматозоидов. Если поражение оказывается значительным, сперматогенез может нарушиться необратимо, что приводит к бесплодию.

После постановки диагноза супруги пытались восстановить фертильность мужчины. Шон перенес несколько медицинских процедур, включая операцию, направленную на стимуляцию выработки сперматозоидов. Позже врачи провели микрохирургическое исследование семенных канальцев, надеясь обнаружить хотя бы единичные половые клетки для использования в программах вспомогательной репродукции. Однако операция продолжительностью около двух часов результата не дала.

«Он считал, что больше не может быть полноценным мужчиной. Даже говорил, что я могу уйти от него, если захочу», — рассказала Дженна.

Несмотря на тяжелый диагноз, супруги решили не отказываться от деторождения. В 2019 году они воспользовались донорской спермой и прошли процедуру экстракорпорального оплодотворения. Беременность протекала успешно, и в феврале 2021 года у пары родились близнецы.

Сейчас супруги открыто рассказывают детям об их появлении на свет и надеются, что их история поможет другим семьям, столкнувшимся с бесплодием. Медики отмечают, что подобные случаи также напоминают о важности вакцинации против паротита, которая значительно снижает риск тяжелых осложнений заболевания.

Ранее был обнаружен главный белок, от которого зависит качество спермы.

 
