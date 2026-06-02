Ученые объяснили, как гранат может помочь в лечении рака

PhytoRes: гранатовый сок и экстракт обладают противораковым потенциалом
Международная группа исследователей пришла к выводу, что экстракт граната, гранатовый сок и масло из семян этого плода могут помогать в борьбе с раком груди, толстой кишки и простаты. Результаты обзора опубликованы в журнале Phytotherapy Research (PhytoRes).

Ученые проанализировали данные ранее проведенных исследований, посвященных влиянию экстракта граната, гранатового сока и масла из его семян на течение онкологических заболеваний. Наиболее перспективные результаты были получены при раке молочной железы, колоректальном раке и раке предстательной железы.

По данным авторов работы, продукты на основе граната связаны с рядом положительных эффектов, способных замедлять развитие опухолевого процесса. Ранее исследования также показали, что метаболиты граната могут оказывать благоприятное воздействие при раке толстой кишки. Благодаря этим свойствам гранат входит в число лекарственных растений, которые рассматриваются как перспективные источники противоопухолевых соединений.

Исследователи отмечают, что гранат использовался в лечебных целях на протяжении многих веков. В последние годы интерес к нему вырос и в онкологии, где его все чаще рассматривают как потенциальное дополнение к традиционным методам лечения.

Несмотря на обнадеживающие результаты, ученые подчеркивают, что механизмы действия граната пока изучены не полностью. До сих пор неизвестно, какие именно биологически активные вещества отвечают за наблюдаемые противораковые эффекты.

Авторы работы считают, что их обзор станет основой для дальнейших исследований. В будущем ученые планируют определить конкретные соединения и продукты их метаболизма, которые могут лежать в основе защитного действия граната против различных видов рака.

