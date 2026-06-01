Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Наука

Физики впервые создали кристалл, одновременно похожий на металл и стекло

Nano Letters: впервые подробно изучены оптические свойства оксихлорида молибдена
XPANCEO Research on Natural Science LLC

Международная группа исследователей впервые подробно изучила оптические свойства кристалла оксихлорида молибдена (MoOCl₂), который может стать основой для сверхтонких очков дополненной реальности и «умных» контактных линз. Результаты работы опубликованы в журнале Nano Letters.

Создание практически незаметных носимых устройств требует отказа от традиционных линз и других громоздких оптических компонентов. Вместо этого ученые ищут материалы, способные управлять светом на уровне отдельных атомов.

Исследователи из компании XPANCEO совместно с коллегами из Национального университета Сингапура и Чешского химико-технологического университета обнаружили, что кристалл MoOCl₂ обладает необычным набором свойств, позволяющих радикально уменьшить размеры оптических устройств.

Ученые называют этот материал своеобразным «оптическим хамелеоном». В зависимости от ориентации кристалл может вести себя либо как металл, отражая свет, либо как стекло, свободно его пропуская. Такое поведение связано с чрезвычайно высокой оптической анизотропией — зависимостью свойств материала от направления распространения света.

Измерения показали, что материал обладает рекордной для природных веществ способностью изменять направление световых волн. Кроме того, исследователи обнаружили редкий эффект, при котором в определенной области зеленого спектра свет внутри кристалла существенно замедляется, а электромагнитное поле усиливается. Это позволяет значительно повысить эффективность взаимодействия света с веществом.

По словам авторов работы, такая особенность особенно важна для фотонных микросхем нового поколения. Усиленное взаимодействие света и материала может ускорить обработку данных и одновременно снизить энергопотребление устройств.

MoOCl₂ может найти применение в сверхтонких поляризаторах, нанофотонных устройствах, миниатюрных световодах и фотонных процессорах. В перспективе такие технологии способны привести к появлению контактных линз с дополненной реальностью и других компактных оптических систем, которые будут в тысячи раз тоньше человеческого волоса.

Ранее российские ученые разгадали тайну загадочной аномалии в жидких металлах.

 
Теперь вы знаете
«Мама, отпиши обратно!» Почему оформлять имущество на родственников опасно и какие есть альтернативы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!