Назван неочевидный «предвестник» смерти для пожилых людей

Регулярные физические упражнения, правильное питание и активное общение с окружающими могут замедлить развитие возрастной хрупкости и даже обратить этот процесс вспять. К такому выводу пришли исследователи из Лимерикского университета в Ирландии. Об этом сообщает портал The Conversation.

Хрупкость считается одним из самых серьезных факторов риска для пожилых людей. Она связана с повышенной вероятностью госпитализации, инвалидности, потери самостоятельности и смерти. При этом, как отмечают ученые, состояние человека определяется не столько возрастом, сколько запасом физиологических ресурсов организма.

У людей с хрупкостью этот резерв снижен, поэтому даже незначительное событие — например, простуда, изменение схемы лечения или несколько дней постельного режима — может привести к резкому ухудшению здоровья. В то же время их ровесники без признаков хрупкости способны быстро восстановиться даже после более тяжелых заболеваний.

Специалисты подчеркивают, что хрупкость нельзя считать необратимым состоянием. Анализ данных более 42 тыс. пожилых людей показал, что за почти четыре года наблюдений около 14% участников улучшили свое состояние, тогда как почти 30% стали более хрупкими. У остальных показатели существенно не изменились. Это говорит о том, что процесс может развиваться в обе стороны.

По словам исследователей, наиболее эффективным способом профилактики остаются регулярные физические нагрузки. Особенно полезны силовые упражнения с собственным весом, эластичными лентами или отягощениями не менее двух раз в неделю. Дополнительный эффект могут давать когнитивные тренировки и полноценное питание с достаточным количеством белка.

Так, в ирландском исследовании пожилые люди с начальными признаками хрупкости выполняли дома комплекс упражнений на укрепление мышц, регулярно ходили пешком и следовали рекомендациям по белковому рациону. Через три месяца доля участников с признаками хрупкости снизилась с 17,7% до 6,3%, тогда как в контрольной группе немного выросла.

Не менее важным фактором оказалось общение. В исследовании с участием более 5 тыс. человек старше 75 лет почти треть людей с хрупкостью через два года перешла в менее тяжелую категорию. Шансы на восстановление были выше у тех, кто участвовал в групповых занятиях физкультурой, поддерживал контакты с соседями и положительно оценивал собственное здоровье.

Авторы отмечают, что современные данные меняют представления о старении. Хотя хрупкость остается серьезной медицинской проблемой, во многих случаях ее можно предотвратить или ослабить. Регулярное движение, умственная активность и социальные связи способны помочь сохранить здоровье и независимость в пожилом возрасте.

Ранее был выявлен белок, способный управлять старением организма.