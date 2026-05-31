Какие удобрения вызывают контактный дерматит у садовода, рассказал врач

Контактный дерматит (воспаление кожи от прямого контакта с раздражителем) у садовода могут вызывать зола, марганец и некоторые другие вещества, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматолог, косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елизавета Шухман.

Дерматит проявляется такими симптомами, как зуд, эритема (покраснение), везикулы (пузырьки) на зонах контакта. Через 1-3 дня появляются трещины, корки.

«Частые виновники контактного дерматита (воспаление кожи от прямого контакта с раздражителем), которые садоводы считают безопасными: компост с плесенью (аспергиллезный споры), навоз (аммиак, бактерии), зола от костров (щелочи), эфирные масла (чайное дерево, цитрусовые в репеллентах), народные отвары полыни или тысячелистника. Химия: марганец в удобрениях (работает как сенсибилизатор), никель в пестицидах, консерванты в грунтах. Даже без аллергии повторный контакт приводит к задержанному типу гиперчувствительности», — объяснила доктор.

Для профилактики носите нитриловые перчатки, мойте руки с мылом pH 5,5 сразу после, также используйте очки и длинные рукава.

«Еще можно использовать барьерные кремы с силиконами: они защищают кожу от аллергенов. Если все же реакция началась, то промойте это место водой с мылом, нанесите гидрокортизон 1% (мазь, не чаще 7 дней), выпейте антигистаминный препарат. Если у вас появились отек или инфекция — обратитесь к дерматологу», — заключила доктор.

Ранее врачи отмечали возможность аллергии на майских и июньских жуков в летний период.

 
