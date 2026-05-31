Названы два напитка для укрепления психического здоровья

BJN: фруктовые соки и смузи помогают облегчить симптомы депрессии
Ученые из Ньюкаслского университета в Великобритании выяснили, что ежедневное употребление фруктового сока или смузи помогает облегчить симптомы депрессии. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Nutrition (BJN).

В эксперименте приняли участие 42 взрослых человека с недостатком фруктов и овощей в рационе. Всем добровольцам помогли увеличить их количество до рекомендованных пяти порций в день. При этом часть участников дополнительно ежедневно выпивала стакан 100-процентного фруктового сока или смузи.

Через четыре недели обе группы стали питаться более здоровой пищей, однако у участников, регулярно употреблявших соки и смузи, показатели депрессии оказались заметно менее выраженными. Разница составила 2,52 балла по шкале оценки депрессивных симптомов.

Исследователи также не обнаружили негативного влияния напитков на уровень сахара в крови или обмен веществ. Кроме того, участники продолжали получать достаточное количество клетчатки за счет цельных фруктов и овощей.

Авторы работы считают, что даже простые изменения в питании могут стать доступным способом поддержки психического здоровья. Ученые предполагают, что положительный эффект может быть связан с высоким содержанием в фруктах витаминов, антиоксидантов и биологически активных соединений, влияющих на работу нервной системы. По словам ученых, регулярное поступление таких веществ способно снижать уровень воспаления и окислительного стресса, которые все чаще связывают с развитием депрессивных состояний.

Ранее был развеян миф о пользе авокадо для людей с лишним весом.

 
