Психолог рассказала, что нельзя делать в ночь перед экзаменом

ДОНМ: в ночь перед экзаменом не стоит пытаться выучить весь материал заново

В последние сутки перед экзаменом школьникам важно не пытаться выучить весь материал заново, а грамотно распределить силы и настроиться на работу. Об этом «Газете.Ru» рассказала Наталья Морозова, педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы (ДОНМ).

По словам специалиста, за день до экзамена основная подготовка уже должна быть завершена. В это время лучше сосредоточиться на повторении ключевых тем, формул и правил, а не пытаться освоить новый материал.

«Не нужно до поздней ночи сидеть за учебниками и перегружать себя новой информацией, лучше освежить в памяти то, что выучено ранее», — отметила Морозова.

Для систематизации знаний психолог рекомендует использовать краткие планы и визуальные схемы. Такой способ помогает увидеть взаимосвязи между темами и быстрее вспомнить нужную информацию во время экзамена.

Важной частью подготовки специалист назвала отдых. По ее словам, перерывы помогают сохранить концентрацию и снизить уровень стресса. При этом полезно чередовать активные виды отдыха, например прогулки и занятия спортом, с более спокойными — чтением, музыкой или общением с друзьями.

Особое внимание Морозова советует уделить сну. В период подготовки к экзаменам желательно спать не менее семи-восьми часов в сутки и по возможности ложиться и вставать в одно и то же время. Недостаток сна может ухудшить память, внимание и общее самочувствие, что способно негативно сказаться на результатах экзамена.

За полчаса до сна психолог рекомендует отказаться от смартфона, планшета и компьютера, а вместо этого почитать книгу или журнал. Также расслабиться помогут теплый травяной чай и дыхательные упражнения.

Еще один способ справиться с тревогой — мысленная репетиция успеха. Перед сном можно представить, как проходит экзамен: спокойный вход в аудиторию, уверенные ответы на вопросы и высокий результат.

По словам специалиста, такая визуализация помогает снизить уровень тревоги и настроиться на позитивный исход.

Кроме того, важно не концентрироваться на возможных неудачах, а напоминать себе о собственных сильных сторонах и уже проделанной работе.

«Умеренное волнение может мотивировать на концентрацию и мобилизацию, но избыточная тревога мешает сосредоточиться и может привести к ухудшению результатов», — подчеркнула Морозова.

Чтобы избежать дополнительного стресса утром, психолог советует заранее собрать все необходимое для экзамена: паспорт, черные гелевые ручки, воду и другие нужные вещи. Также стоит заранее проверить маршрут и рассчитать время на дорогу.

По мнению специалиста, универсальной стратегии подготовки не существует. Каждый человек индивидуален, поэтому важно выбирать те способы повторения материала и отдыха, которые помогают сохранять спокойствие и уверенность именно ему.

