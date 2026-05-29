Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Наука

Как выявить «сердечное обезвоживание», объяснил доктор

Врач Евдокимов: в жару сердечники могут выявить обезвоживание по предплечью
gbbot/Shutterstock/FOTODOM

С наступлением жаркой погоды у человека возрастает потребность в воде. Однако сердечникам нельзя самостоятельно увеличивать потребление воды до рекомендованных среднестатистических двух литров в сутки. Выявить обезвоживание можно по упругости кожи на предплечье, советует собеседник «Газеты.Ru» доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета Минздрава России Федор Евдокимов.

«Избыточное содержание жидкости в организме при хронической сердечной недостаточности несет угрозу здоровью человека. Не менее опасна и противоположная ситуация, когда жидкости в клетках и сосудах недостаточно, когда наступает обезвоживание, что приводит к сгущению крови, ухудшению ее текучести и повышенному тромбообразованию со всеми отсюда вытекающими последствиями», — объяснил врач.

Одно из ярких проявлений обезвоживания — чувство жажды, однако на него ориентироваться нельзя. По словам Евдокимова, диуретические средства, которые часто принимают при сердечных патологиях, могут приводить к появлению жажды из-за усиленного выделения жидкости из организма, и этот симптом у «сердечников» не всегда будет связан только с жаркой погодой.

«Наиболее универсальным сигналом обезвоживания, который может заметить и медики, и простой человек, стоит признать снижение тургора кожи. Возьмите большим и указательным пальцами руки и соберите кожу на предплечье в складку. Только делайте это нежно, без грубости и остервенения, чтобы не навредить самому себе, а выполнить очень важный тест. Если после разжимания пальцев складка исчезает, сглаживается, возвращается на свое место, — то все хорошо. А вот если она осталась или расправляется, но очень медленно — это сигнал, что в организме жидкости недостаточно, обезвоживание уже началось и надо восполнять потерянную воду», — рассказал врач.

Питьевой режим определяется индивидуально лечащим врачом, участковым терапевтом или педиатром, поскольку зависит от исходного состояния, сопутствующей патологии, принимаемых лекарственных препаратов и многих других составляющих.

Ранее эксперт предупредил об опасности утоления жажды пивом в жару, подчеркнув риск дополнительного обезвоживания.

 
Теперь вы знаете
Досрочная выплата пенсий, льготы на капремонт и обязательный экзамен по физкультуре. Что нового к утру 29 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!