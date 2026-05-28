Врач раскрыл, какие таблетки нельзя делить пополам

Таблетки без риски делить нельзя, поскольку даже небольшая погрешность дозировки может сделать прием небезопасным или снизить эффективность лечения, рассказала «Газете.Ru» провизор аптеки «Столички» Карина Титова.

«Делить таблетку можно, только если на ней есть риска, то есть насечка, или производитель прямо разрешает это в инструкции. Таблетки без риски делить нельзя, поскольку даже небольшая погрешность дозировки может сделать прием небезопасным или снизить эффективность лечения. Если не уверены – уточните у провизора. Что касается капсул, то большинство их них вскрывать нельзя. Исключение – если в инструкции производитель прямо допускает смешивание содержимого с жидкостью или мягкой пищей. Обычно это касается стандартных капсул с немедленным освобождением, содержимое которых предназначено для быстрого растворения в желудке», — объяснила провизор.

По словам Титовой, риску на таблетку наносят только после того, как в ходе исследований подтвердится, что действующее вещество распределено по таблетке достаточно равномерно.

«При делении таблетки без риски отклонение от заявленной дозы может составлять 15% и более, что критично для препаратов, чувствительных к точности дозировки, например для некоторых сердечных и противоэпилептических средств. При неправильном делении невозможно получить точную дозу препарата, поэтому такая терапия будет неэффективной либо опасной вплоть до передозировки. Хранить разделенные таблетки без консультации с врачом также нежелательно. Компоненты некоторых лекарств легко разрушаются после нарушения целостности таблетки, впитывая влагу из воздуха», — рассказала специалист.

Ранее провизор объяснила, как правильно выбирать безрецептурные обезболивающие средства.