Названа неочевидная ошибка при обработке ран

Использование спирта и перекиси водорода при обработке ран может замедлить заживление тканей. Об этом медбрат Хуан Карлос Миранда Домингес рассказал изданию El Tiempo.

По словам специалиста, эти средства долгое время считались стандартом первой помощи, однако современные медицинские рекомендации больше не рассматривают их как оптимальный вариант для обработки поверхностных повреждений кожи. Домингес объяснил, что спирт и перекись водорода способны повреждать здоровые ткани вокруг раны, из-за чего процесс заживления может замедляться.

Специалист отметил, что при бытовых порезах и ссадинах в первую очередь необходимо тщательно промыть поврежденный участок водой с мылом. Основной задачей на этом этапе он назвал удаление загрязнений, которые могут стать источником инфекции.

После очищения рану рекомендуется закрыть чистой повязкой или пластырем примерно на сутки, чтобы снизить риск повторного загрязнения. Если требуется антисептическая обработка, Домингес посоветовал использовать более щадящие средства — например, хлоргексидин или повидон-йод.

При этом медик подчеркнул, что такие рекомендации относятся только к незначительным поверхностным ранам, которые можно безопасно обработать дома. В случае глубоких повреждений, сильного кровотечения, укусов, ожогов или признаков инфекции необходимо обращаться за медицинской помощью.

