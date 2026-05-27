Назван необычный признак рака кишечника

Врач Салхаб: чередование запора и диареи может указывать на рак толстой кишки

Чередование запора и диареи в некоторых случаях может быть признаком рака толстой кишки. Об этом гастроэнтеролог Джозеф Салхаб рассказал в интервью Times of India.

По словам врача, подобное состояние иногда связано с так называемой «диареей переполнения». Она возникает при сильном запоре, когда в кишечнике накапливается большое количество затвердевшего кала, а наружу выходит только жидкое содержимое. Из-за этого у пациента может создаваться впечатление обычной диареи, хотя основной проблемой остается кишечная непроходимость или выраженный застой.

Салхаб отметил, что в ряде случаев такой симптом способен вызывать рак толстой кишки. Опухоль может частично перекрывать просвет кишечника, нарушая нормальное продвижение содержимого и провоцируя сочетание запора с эпизодами жидкого стула.

Врач подчеркнул, что особенно тревожными считаются симптомы, сопровождающиеся болью в животе, вздутием, появлением крови в стуле, необъяснимой потерей веса, анемией или рвотой. По его словам, подобные признаки требуют как можно более быстрого медицинского обследования.

Специалист добавил, что рак толстой кишки на ранних стадиях нередко маскируется под распространенные желудочно-кишечные расстройства, из-за чего пациенты могут долго не обращаться к врачу. Именно поэтому стойкие изменения работы кишечника, особенно у людей старшего возраста или при наличии семейной предрасположенности, считаются поводом для диагностики, включая колоноскопию.

