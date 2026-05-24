Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Стало известно, почему золото не ржавеет

PRL: особое расположение атомов на поверхности золота не дает ему ржаветь
Umit Bektas/Reuters

Химики из Тулейнского университета выяснили, почему золото почти не вступает в реакцию с кислородом и сохраняет блеск тысячелетиями. Оказалось, все дело в особом расположении атомов на поверхности металла: они образуют настолько плотную структуру, что молекулам кислорода буквально не хватает места для запуска окисления. Работа опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL).

Золото считается самым «благородным» из металлов — оно практически не ржавеет, не тускнеет и не покрывается оксидной пленкой, как железо или серебро. Эта химическая инертность давно интересовала ученых. Авторы работы Санту Бисвас и Мэттью Монтемор провели компьютерное моделирование взаимодействия кислорода с наноскопическими поверхностями золота и обнаружили, что ключевую роль играет геометрия атомов.

Исследователи сравнили два типа поверхностей: реконструированные, где атомы выстраиваются в плотную гексагональную структуру, и нереконструированные — с более рыхлым «квадратным» расположением атомов. Разница оказалась огромной.

На плотной гексагональной поверхности молекулы кислорода почти не могли распадаться на отдельные атомы — а именно этот процесс необходим для начала окисления. На более рыхлых поверхностях кислород разделялся намного легче: по расчётам авторов, скорость диссоциации возрастала в миллиарды и даже триллионы раз.

Ученые объясняют это просто: на плотной поверхности молекуле кислорода не хватает пространства, чтобы «зацепиться» и распасться. Более свободная геометрия дает такую возможность.

Результаты также помогают объяснить старую загадку: почему золотые наночастицы, в отличие от обычного золота, способны эффективно работать как катализаторы. Еще в 1980-х годах исследователи обнаружили, что наночастицы золота неожиданно хорошо активируют кислород и ускоряют химические реакции, хотя массивное золото почти инертно.

Золото считается перспективным материалом для таких систем, поскольку оно устойчиво к коррозии и меньше образует побочных продуктов по сравнению с более активными металлами. Авторы полагают, что создание поверхностей с «квадратными» мотивами позволит сохранить устойчивость золота и одновременно повысить его каталитическую активность.

«Наши результаты предлагают новую стратегию разработки золотых катализаторов — минимизировать реконструкцию поверхности или стабилизировать квадратоподобные структуры для усиления активации кислорода», — отметили исследователи.

Ранее физикам впервые удалось поместить предмет сразу в два места.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!