В России начнут подбирать цвет фасадов домов под настроение жителей

Ученые Пермского Политеха разработали и запатентовали метод подбора цветов фасадов, который позволяет выбирать палитру зданий с учетом климата, архитектурного стиля и даже эмоционального восприятия людей. Система сразу предлагает реальные цвета из каталога RAL и может помочь в создании дизайн-кодов городов. Первое внедрение технологии планируется в Соликамске и Березниках Пермского края. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Как отмечают исследователи, внешний облик города влияет не только на эстетику, но и на комфорт жителей. При этом подобрать подходящую цветовую гамму непросто. Во многих городах уже действуют утвержденные палитры: например, в Москве используется «Московская цветовая палитра» из 416 оттенков, в Санкт-Петербурге — историческая палитра, расширенная до 114 цветов, в Перми разрешено более 300 оттенков. Однако такие системы лишь ограничивают выбор, но не помогают определить конкретное решение.

Разработанная система предлагает другой подход. Архитектор задает параметры объекта: тип здания, стиль, климатические условия и желаемый эмоциональный эффект. Например: «жилой дом в историческом центре, пасмурный климат, положительные эмоции» или «норманнский стиль для прибрежного района, ощущение спокойствия».

После этого программа анализирует базу данных, собранную за несколько лет. В нее вошли тысячи фотографий реальных фасадов с указанием архитектурного стиля, региона, типа здания и эмоциональных оценок жителей.

Для анализа используются методы системно-когнитивного анализа. В работе алгоритма задействовано сразу десять подходов: три статистических оценивают частоту применения цветов в разных условиях, ещё семь информационных выявляют связи между цветами, архитектурой, климатом и эмоциональным восприятием.

В итоге из более чем 2500 оттенков каталога RAL Digital система выбирает не более шести наиболее подходящих цветов. Затем на основе цветовых гармоний Иттена формируются готовые композиции — не более 50 вариантов вместо миллионов возможных сочетаний. Каждая композиция содержит конкретные RAL-коды для стен, декоративных элементов, цоколя и оконных рам.

«Ключевое преимущество нашего способа — универсальность. Известные решения подбирают цвета по названиям и гармониям. Мы же формируем композиции на основе установленных связей между цветами и условиями: климатом, стилем здания, типом постройки и даже эмоциями людей», — пояснил доктор технических наук, начальник управления организации научных исследований ПНИПУ Александр Алексеев.

По словам исследователей, ближайшая задача — создание дизайн-кодов для Соликамска и Березников, которые готовятся к юбилеям: 600-летию в 2030 году и 100-летию в 2032-м соответственно.

Авторы рассчитывают, что в дальнейшем технологию можно будет масштабировать и на другие российские города, адаптируя цветовые решения под местный климат, архитектуру и культурные особенности.

