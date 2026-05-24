Российские ученые объяснили популярный психологический феномен

НИУ ВШЭ: предложено новое объяснение эффекта Даннинга — Крюгера
Сотрудник факультета экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Ворчик и независимый исследователь Мурат Мамышев предложили новое объяснение эффекта ДаннингаКрюгера. Они разработали математическую модель обучения и показали, что характерный рост самоуверенности у новичков и ее последующее падение могут быть естественным следствием накопления знаний, а не только психологических особенностей человека. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Эффект Даннинга — Крюгера описали американские психологи Дэвид Даннинг и Джастин Крюгер в 1999 году. Он заключается в том, что люди с небольшим опытом часто переоценивают свои знания и способности. По мере обучения уверенность падает, а затем постепенно начинает соответствовать реальному уровню компетентности.

Авторы новой работы предложили рассматривать любую область знаний как ограниченный набор фактов. При этом ключевым параметром становится не только уровень знаний, но и осведомленность — то есть понимание того, сколько информации вообще существует в изучаемой области.

Каждый факт в модели может находиться в одном из четырех состояний: «неизвестный неизвестный», «известный неизвестный», «известный известный» и «неизвестный известный». Объективная компетентность определяется долей усвоенных фактов, а субъективная уверенность зависит от того, насколько человек осознает масштаб области знаний.

«В формальном образовании есть оценки и экзамены, которые помогают показать самому студенту и преподавателю реальный уровень знаний. А вот в самообразовании чрезмерная уверенность почти неизбежна, потому что рядом нет человека, который мог бы объяснить, насколько правильно вы поняли предмет», — отметил Андрей Ворчик.

Согласно модели, на первых этапах обучения осведомленность низкая, поэтому человек быстро достигает так называемого «пика глупости» — момента максимальной уверенности в себе. Затем он начинает замечать новые аспекты темы, круг известных ему вопросов расширяется, но знаний ещё недостаточно. Это приводит к резкому падению уверенности и попаданию в «долину отчаяния». Только позже субъективная оценка постепенно приближается к реальной компетентности.

Исследователи также показали, что чрезмерная уверенность может стать ловушкой: если человек ориентируется только на собственные ощущения успеха, он может прекратить обучение еще на раннем этапе, избегая ситуаций, где уверенность снижается. По мнению авторов, это помогает объяснить, почему даже в эпоху доступной информации поверхностные знания остаются широко распространенными.

